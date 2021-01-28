«Ингосстрах» продолжит страховать квартиры москвичей на выгодных условиях

Компания «Ингосстрах» после прекращения работы московской программы страхования жилья запустила с 1 января новый страховой продукт для москвичей на аналогичных условиях.

Полис предполагает страховую защиту от широкого спектра рисков, в том числе пожара, повреждения водой, взрыва. Страховой взнос является единым для всех домов – 27,6 рубля в год за 1 квадратный метр общей площади квартиры в год, максимальная же сумма страхового возмещения составит 44 тысячи рублей за 1 квадратный метр.

Вице-президент «Ингосстраха» Виктор Кучер считает рынок страхования жилья весьма перспективным, поэтому «Ингосстрах» решил продолжить работу на рынке страхования жилья.

«Ингосстрах» принял решение продолжить работу в этом направлении, предложив горожанам защиту жилья от самых распространенных рисков на выгодных условиях», - сказал он.

Городская программа страхования жилья действовала в Москве 25 лет и пользовалась определенной популярностью, однако в конце 2020 года власти Москвы решили прекратить отбор страховых организаций для дальнейшего участия в программе. «Ингосстрах» работал по этой программе на территории Восточного и Центрального округов столицы и продолжит выполнять все принятые на себя обязательства до истечения срока действия договоров страхования. В дальнейшем москвичи смогут купить страховку своего жилья у компании.

Напомним, «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, и занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

