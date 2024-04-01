Индекс МосБиржи в начале торгов обновил максимум с февраля 2022 года

Индекс Московской биржи на старте торгов понедельника обновил максимальное значение с февраля 2022 года. Этот показатель, а также индекс РТС за минуту выросли сразу на 0,4-0,5%.

Рынок российских ценных бумаг продолжает расти на фоне положительных тенденций на мировых фондовых рынках и дорожающей нефти. Так, сорт Brent сейчас торгуется выше 87 долларов США за баррель. Кроме того, положительное воздействие на торги оказывают ожидания по дивидендам ряда компаний.

Как передает «Интерфакс», основное внимание сосредоточено на бумагах Сбербанка – предполагается, что в ближайшее время наблюдательный совет даст рекомендации по выплатам дивидендам за 2023 год. Кроме того, положительные ожидания участники торгов связывают с бумагами «ЛУКОЙЛа».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», отечественный рынок акций также поддерживает сезон отчетностей - на текущей неделе результаты за 2023 год должны будут обнародовать сразу несколько важных участников рынка, среди которых, АФК «Система», «ЭЛ5-Энерго».

