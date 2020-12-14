Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 0,99% и в пике достиг 3309,03 пункта, что является историческим максимумом, сообщает ТАСС.

Предыдущий максимум индекс Мосбиржи установил 7 декабря - 3200 пунктов.

Лидерами в понедельник являются акции «Газпрома", «Магнита», «ММК», «НЛМК», «Норникеля», «Северстали», «Сургутнефтегаза», «Аэрофлота», банка ВТБ, «Роснефти», Сбербанка, «НОВАТЭКа», сообщает «Интерфакс».

Кроме того увеличился индекс РТС - на 1,21%, до 1430 пункта.

Стоимость нефти Brent выросла на 1,3% - до 50,6 долларов за баррель.

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ФОТО: РИА Новости/Брайан Смит
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