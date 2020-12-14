Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

355 тысяч КТ-исследований провели в городских амбулаторных центрах Собянин назвал условие для ужесточения ограничений в Москве Столичный центр занятости расскажет, как открыть свое дело Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку Облачная погода и гололедица ожидают сегодня москвичей