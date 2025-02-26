Илон Маск стал лидером рейтинга супермиллиардеров

Руководитель департамента государственной эффективности США, бизнесмен Илон Маск возглавил список супермиллиардеров. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на эксклюзивный рейтинг компании Altrata.

Состояние Маска на февраль 2025 года оценивается в $419,4 млрд. Бизнесмен занял первое место в списке из 24 позиций.

В рейтинг также вошли предприниматели Джефф Безос ($263,8 млрд), Бернар Арно ($238,9 млрд), Ларри Эллисон ($237 млрд), Марк Цукерберг ($220,8 млрд), Сергей Брин ($160,5 млрд).

Совокупное состояние 24 супермиллиардеров составляет $3,3 трлн.

Ранее Илон Маск согласился провести аудит финансовой помощи, выделенной США Украине, напоминает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
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