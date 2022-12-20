Хакатоны по развитию функциональных возможностей Портала поставщиков — итоги 2022 года
По итогам интеллектуальных соревнований были получены десятки инновационных решений, которые специалисты Портала поставщиков взяли в разработку.
Завершилась серия технологических хакатонов Tender Hack, проходивших в 2022 году в пяти регионах России. По итогам интеллектуальных соревнований были получены десятки инновационных решений, которые специалисты Портала поставщиков взяли в разработку.
Соревнования проходили в Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. В состязаниях Портала поставщиков приняли участие 556 человек, IT- и Big Data-специалистов, объединившихся в 121 команду из 14 городов России. Попробовать свои силы в турнире смогли как студенты, так и профессиональные разработчики.
Хакатоны не только развивают соревновательный дух и практические навыки у молодых специалистов, но и стимулируют интерес к сфере разработки, анализа данных и машинного обучения. Кроме того, участие в турнире дает бесценный опыт общения с единомышленниками и прямыми заказчиками, возможность проверить свою команду в реальных условиях, пополнить портфолио «живым» кейсом.
Организатором хакатонов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при технологической поддержке площадки «Росэлторг». Принять участие в соревновании можно было бесплатно, объединившись в команды от трех до пяти человек. В рамках трехдневного турнира участники разрабатывали новые сервисы для сферы электронных закупок. Лучшие проекты могут быть рассмотрены для реализации на Портале поставщиков. Также команды-победители получили денежные призы в размере 400 тысяч рублей.
Для более полного погружения участников в тему проводились мастер-классы о закупках. Команды могли проконсультироваться и обсудить идеи проектов с экспертами Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий и электронной торговой площадки «Росэлторг».
Первый хакатон Tender Hack в 2022 году состоялся в Cанкт-Петербурге в апреле. В рамках трехдневного турнира 24 команды, в состав которых вошли 103 человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Петропавловска-Камчатского, создавали сервис для автоматизации участия в котировочных сессиях на Портале поставщиков. Победителем стала команда Tag All из Санкт-Петербурга. Она разработала торгового бота, который делает ставки в котировочных сессиях, при этом сохраняя возможность другим предпринимателям вносить свои предложениявручную. Второе место заняла команда «КуМир-Дев» (Санкт-Петербург), третье — PYC (Санкт-Петербург), четвертое — ITMEM (Санкт-Петербург), а пятое — «Вкусно» из Москвы.
Второй хакатон прошел в сентябре в Иркутске. В этот раз перед командами стояла задача создать аналитический сервис для поставщиков, который позволит участникам закупок получать сводную информацию об их деятельности на Портале, а также отслеживать динамику цен на товары и другие статистические данные. Сервис призван помочь предпринимателям не только оценить эффективность работы на ресурсе, но и предлагать лучшие ценовые условия, оптимизировать ресурсы, изучать предпочтения заказчиков и поведение конкурентов. Свои идеи по созданию аналитических дашбордов предложили 109 участников из 23 команд, представлявших Иркутск и Улан-Удэ. Формат хакатона позволил протестировать новые гипотезы, найти нестандартные решения и использовать свежий подход к реализации задач.
Победителем прошедшего турнира стала команда «Почти ИИ» из Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Второе и третье места заняли Kailash и «Формула Успеха» из Иркутска.
Для разработки сервиса победители хакатона оценили предоставленный набор данных по контрактам и закупкам малого объема. Применив сразу несколько методик для формирования аналитических срезов, создали дашборд, который отображает результативность участия в закупках для поставщика. Команда также провела эксперимент по использованию искусственного интеллекта. С его помощью участники попробовали предугадать количество закупок на ближайшие месяцы, основываясь на данных прошлых периодов.
Третий хакатон Tender Hack прошел в октябре в Нижнем Новгороде, в нем приняли участие 103 участника из 10 городов России. За призовой фонд боролись 24 команды. Им предстояло создать прототип механизма поиска товаров на Портале поставщиков, а также оптимизировать и доработать его с учетом развития ресурса. Это позволит структурировать процедуру, сделать ее удобнее, сократить время на обработку информации. На Портале появились подсказки при вводе названия товара, предложения аналогичной продукции по синонимам, поиск с учетом возможных опечаток и написания запроса на неверной раскладке клавиатуры, а также другие механизмы. Участники мероприятия должны были проанализировать существующие инструменты, придумать новые варианты группировки данных и методологии поиска на ресурсе, создать, протестировать и оптимизировать систему. По итогам двух дней соревнований к финальной защите представили пять проектов.
Победу в конкурсе и денежный приз получила команда «ruT4», в ее состав вошли представители Москвы, Чебоксар и Нижнего Новгорода. Второе место заняла «MISIShunters» из Москвы, третье – «VVA Dev Team» из Нижнего Новгорода и Бора. Также в конкурсе приняли участие представители Арзамаса, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Мурома и Казани.
В четвертом в 2022 году и юбилейном 10-м хакатоне серии Tender Hack, состоявшемся в ноябре в Екатеринбурге, участники разрабатывали дизайн-концепцию Центра поддержки пользователей Портала поставщиков. Это первое подобное соревнование, которое требовало навыков визуализации и комплексного видения данного раздела. В состязании приняли участие 103 участника. Победу в хакатоне и денежный приз получила команда Flumberg из Екатеринбурга. Второе место заняла Shine Squad с участниками из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Невьянска, а третье – UXG из Екатеринбурга.
Финальное в 2022 году соревнование стало логичным завершением Дней московской конкуренции, проходивших в столице с 7 по 11 декабря. На хакатон было подано рекордное число заявок — за победу в московском этапе турнира боролись 27 команд из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону. В течение двух дней они разрабатывали прототип системы аналитики и прогнозирования итогов котировочных сессий на Портале поставщиков, которая формируется на основе статистических данных о закупках аналогичной продукции в прошлых периодах. В результате на предзащиту было представлено 17 проектов, в финал вышло пять наиболее перспективных и проработанных из них.
Победа и призовой фонд достались команде из Москвы Baby Kagglers. Второе место заняла Good Genius из Самары, третье — «42» из Москвы.
Цифровые сервисы помогают сделать участие в госзакупках проще и понятнее. Все задачи, которые нужно было решить в рамках хакатонов, были сформированы исходя из потребностей пользователей Портала поставщиков. Большинство вопросов предусматривало работу с большими данными и использование технологий искусственного интеллекта, что является общемировым трендом развития цифровых экосистем.
Портал поставщиков продолжит серию хакатонов в 2023 году. Планируется провести не менее пяти соревнований для разработчиков по всей стране.
Справка.
Портал поставщиков — один из ключевых городских сервисов для предпринимателей. Значимость ресурса признана и на международном уровне: в августе 2021 года Портал был включен в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах (The G20 Report for Reference on Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities). На ресурсе работают более 285 тысяч предпринимателей со всей страны и 53,2 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов России. Все процедуры на ресурсе проходят в электронном формате, ежедневно здесь заключается более 1,5 тысячи контрактов, а каталог продукции превышает 1,8 миллиона товаров, работ и услуг. Проект курируют столичные Департамент по конкурентной политике и Департамент информационных технологий.
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