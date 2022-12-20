Третий хакатон Tender Hack прошел в октябре в Нижнем Новгороде, в нем приняли участие 103 участника из 10 городов России. За призовой фонд боролись 24 команды. Им предстояло создать прототип механизма поиска товаров на Портале поставщиков, а также оптимизировать и доработать его с учетом развития ресурса. Это позволит структурировать процедуру, сделать ее удобнее, сократить время на обработку информации. На Портале появились подсказки при вводе названия товара, предложения аналогичной продукции по синонимам, поиск с учетом возможных опечаток и написания запроса на неверной раскладке клавиатуры, а также другие механизмы. Участники мероприятия должны были проанализировать существующие инструменты, придумать новые варианты группировки данных и методологии поиска на ресурсе, создать, протестировать и оптимизировать систему. По итогам двух дней соревнований к финальной защите представили пять проектов.

Победу в конкурсе и денежный приз получила команда «ruT4», в ее состав вошли представители Москвы, Чебоксар и Нижнего Новгорода. Второе место заняла «MISIShunters» из Москвы, третье – «VVA Dev Team» из Нижнего Новгорода и Бора. Также в конкурсе приняли участие представители Арзамаса, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Мурома и Казани.

В четвертом в 2022 году и юбилейном 10-м хакатоне серии Tender Hack, состоявшемся в ноябре в Екатеринбурге, участники разрабатывали дизайн-концепцию Центра поддержки пользователей Портала поставщиков. Это первое подобное соревнование, которое требовало навыков визуализации и комплексного видения данного раздела. В состязании приняли участие 103 участника. Победу в хакатоне и денежный приз получила команда Flumberg из Екатеринбурга. Второе место заняла Shine Squad с участниками из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Невьянска, а третье – UXG из Екатеринбурга.