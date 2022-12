Справка.

Портал поставщиков — один из ключевых городских сервисов для предпринимателей. Значимость ресурса признана и на международном уровне: в августе 2021 года Портал был включен в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах (The G20 Report for Reference on Innovative Public Procurement for Smart Cities and Communities). На ресурсе работают более 285 тысяч предпринимателей со всей страны и 53,2 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов России. Все процедуры на ресурсе проходят в электронном формате, ежедневно здесь заключается более 1,5 тысячи контрактов, а каталог продукции превышает 1,8 миллиона товаров, работ и услуг. Проект курируют столичные Департамент по конкурентной политике и Департамент информационных технологий.