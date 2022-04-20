Хакатон серии Tender Hack завершился в Санкт-Петербурге
Завершился первый в 2022 году хакатон серии Tender Hack. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Отмечается, что в рамках трехдневного турнира команды создавали сервис для автоматизации участия в котировочных сессиях на Портале поставщиков.
В Департаменте информационных технологий столицы добавили, что формат хакатона позволяет участникам проверить свой опыт в выполнении задач, актуальных для выбранного сегмента пользователей, а городу – получить варианты решений для их возможного внедрения на Портале поставщиков.
По словам Щербакова оптимизация закупочного процесса является необходимым элементом для упрощения взаимодействия между поставщиками и заказчиками.
«Это также позволяет развивать контрактную систему, особенно когда экономика адаптируется к новым условиям. В связи с этим в 2022 году мы предложили российским аналитикам разработать сервис для автоматизации участия в котировочных сессиях на Портале поставщиков», - объяснил руководитель департамента.
В турнире приняли участие 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Петропавловска-Камчатского. 103 участника должны были проанализировать бизнес-процессы, связанные с мини-аукционами, а также рассмотреть уже существующий функционал и сформировать предложения по его усовершенствованию.
Призовой фонд турнира составил 400 тысяч рублей. Его получила команда «Tag All» из Санкт-Петербурга, создавшая управляемого бота, который делает ставки в котировочных сессиях, сохраняя при этом возможность другим участникам делать ставки вручную.
Хакатон Tender Hack проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 17 апреля. В течение всего турнира участников консультировали эксперты Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий и электронной торговой площадки «Росэлторг». Следующий хакатон запланирован на начало осени 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- ФСБ выявила вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области
- «Известия»: Возраст госслужащих могут увеличить до 70 лет
- Акции Netflix упали на 25,7% из-за снижения числа подписчиков
- МИД: Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО
- Володин обвинил Европу в воровстве российского газа
- СМИ: Блогеру Антону Птушкину запретили посещать Россию на 50 лет
- Спрос на мемориальные услуги в России сократился на 80%
- Danone прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro
- В Госдуме предложили обменять Зеленского на бойцов из «Азовстали»
- В ТПП заявили, что Китай не позволит себе подло поступить в отношении России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru