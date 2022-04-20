Хакатон серии Tender Hack завершился в Санкт-Петербурге

Завершился первый в 2022 году хакатон серии Tender Hack. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Отмечается, что в рамках трехдневного турнира команды создавали сервис для автоматизации участия в котировочных сессиях на Портале поставщиков.

В Департаменте информационных технологий столицы добавили, что формат хакатона позволяет участникам проверить свой опыт в выполнении задач, актуальных для выбранного сегмента пользователей, а городу – получить варианты решений для их возможного внедрения на Портале поставщиков.

По словам Щербакова оптимизация закупочного процесса является необходимым элементом для упрощения взаимодействия между поставщиками и заказчиками.

«Это также позволяет развивать контрактную систему, особенно когда экономика адаптируется к новым условиям. В связи с этим в 2022 году мы предложили российским аналитикам разработать сервис для автоматизации участия в котировочных сессиях на Портале поставщиков», - объяснил руководитель департамента.

В турнире приняли участие 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Петропавловска-Камчатского. 103 участника должны были проанализировать бизнес-процессы, связанные с мини-аукционами, а также рассмотреть уже существующий функционал и сформировать предложения по его усовершенствованию.

Призовой фонд турнира составил 400 тысяч рублей. Его получила команда «Tag All» из Санкт-Петербурга, создавшая управляемого бота, который делает ставки в котировочных сессиях, сохраняя при этом возможность другим участникам делать ставки вручную.

Хакатон Tender Hack проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 17 апреля. В течение всего турнира участников консультировали эксперты Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий и электронной торговой площадки «Росэлторг». Следующий хакатон запланирован на начало осени 2022 года.