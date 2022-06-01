Госзаказ-2022: Оперативный ответ на экономические вызовы
Чем запомнился «Госзаказ» 2022, какие проекты презентовала Москва и какие поручения должны быть исполнены по итогам Форума.
С 6 по 8 апреля в Инновационном центре «Сколково» прошел XVII Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ», по итогам которого за подписью заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова было опубликовано поручение. В нем содержатся задачи по поддержке российских производителей, повышению национального режима в закупках, регулированию закупочного законодательства, офсетным контрактам и другим вопросам. Большая часть поручений должна быть исполнена профильными органами исполнительной власти и иными государственными организациями до 31 августа 2022 года.
О Форуме вообще и о Форуме-2022 в частности
Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ» – ежегодное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, проходящее при поддержке Правительства Российской Федерации. В нем принимают участие эксперты, поставщики и заказчики со всех уголков страны.
Девиз форума в этом году — «Время российской промышленности» — задал основной вектор обсуждения и дискуссий. Главной темой мероприятия стали поиск и принятие дополнительных мер поддержки отечественных предприятий, развития промышленного потенциала страны и импортозамещения в условиях экономических санкций.
На выставочной экспозиции площадью 10 тысяч метров российские производители представили свои разработки и достижения в части импортозамещения: оборудование, ноу-хау, а также цифровые и инновационные программные продукты, востребованные в системе закупок.
Участниками и экспонентами Форума стали представители и первые лица федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и государственных корпораций, более 70 регионов РФ, электронные торговые площадки, банки и ведущие компании-поставщики из всех регионов страны, а также общественные, экспертные, образовательные организации.
Москва на Форуме «Госзаказ»
Столица традиционно активно участвовала и в деловой программе Форума, и проводила собственные мероприятия. В них приняли участие представители Московского УФАС России, торговой площадки «Росэлторг», Московской Торгово-промышленной палаты, резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» и другие эксперты.
В день открытия Форума руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков представил Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, главе организационного комитета Форума Юрию Борисову эффективные практики города, которые позволяют стабилизировать расходы бюджета, сохранять действующие контракты, обеспечивать долгосрочный спрос и эффективное импортозамещение. Среди них применение контрактов жизненного цикла, заключаемые с отечественными поставщиками с 2014 года. Такие контракты включают не только поставку оборудования, но и обслуживание на весь срок эксплуатации. Столица использует КЖЦ для обновления и поддержания работоспособности общественного транспорта (трамваев, автобусов, электробусов, вагонов метрополитена), а с 2019 года такие контракты заключаются на «тяжелое» медицинское оборудование – аппараты УЗИ, КТ, МРТ, рентгена и другие. Общий совокупный объём КЖЦ за это время составил 536 миллиардов рублей.
В 2017 году Москва стала пилотным регионом, который начал заключать офсетные контракты. В настоящее время в столице действуют 5 офсетных контрактов на общую сумму 72,5 миллиарда рублей. Иван Щербаков отметил, что ведется работа по расширению офсетов на отрасли транспортного машиностроения, техники для жилищно-коммунального хозяйства, строительных материалов, IT-оборудования и других значимых производств.
В рамках презентации стенда особое внимание было уделено итогам работы Портала поставщиков – интернет-ресурса, который позволил представителям МСП существенно расширить географию своей деятельности без дополнительных затрат. Портал поставщиков объединяет более 300 тысяч пользователей из всех регионов Российской Федерации, каталог предлагаемых товаров, работ и услуг на данном ресурсе превышает 1,6 миллиона единиц, а более 90 процентов поставщиков – это представители малого и среднего бизнеса.
Свою инновационную продукцию представили на стенде 20 резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва»: инструменты из уникальных сверхтвердых композиционных материалов, оптические компоненты и приборы, образцы высокотехнологичного медицинского оборудования и лекарственных препаратов, специализированные средства связи, микроэлектронное оборудование и микросхемы, аппаратные и программные инструменты защиты информации, мультимедийные интерактивные образовательные продукты для дошкольных учреждений, школ и вузов.
«Гостиная Портала поставщиков» стала коммуникационной площадкой для встреч, в том числе с региональными и столичными поставщиками, и регуляторами.
Участие столицы в деловой программе Форума
В рамках деловых встреч и панельных дискуссий эксперты, заказчики и поставщики обсуждали меры поддержки в условиях санкций.
На пленарном заседании «Оптимизационный закон: первые результаты и перспективные планы» Иван Щербаков представил практики, реализуемые городом для поддержки предпринимательского сообщества и государственных заказчиков. Он отметил, что в условиях экономических санкций, особенно значим процесс оптимизации контрактной системы и рассказал о значении принятия оптимизационного пакета поправок к федеральному закону № 44-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2022 года, и антикризисного пакета мер поддержки ФЗ-46.
Большое внимание в своем выступлении он уделил поддержке малого и среднего бизнеса. Так, одной из предлагаемых мер станет возможность привлечения МСП к офсетным контрактам за счет снижения минимального объема инвестиций с 1 миллиарда до 100 миллионов рублей.
Кроме того, столица внесла предложение по увеличению предельной цены закупки малого объема до 1 миллиона рублей, при этом годовой объем закупок на данных условиях может увеличиться с 2 до 10 миллионов рублей. Среди реализуемых мер также упомянул отсрочку и рассрочку платы арендаторам городского имущества, гранты до 100 миллионов рублей на открытие импортозамещающих производств.
В конце своего выступления Щербаков отметил, что Москва продолжает активно заключать контракты и поддерживает бизнес на всех уровнях. Столица является надежным и стабильным заказчиком, который предоставляет бизнесу условия для развития и гарантирует устойчивый спрос.
Эффективные торги и их презентация
В заключительный день мероприятия прошла презентация ГИС Торги – информационной системы по реализации государственного и муниципального имущества. Иван Щербаков рассказал об опыте Москвы в проведении земельно-имущественных торгов и интеграции информационных систем ГИС Торги и Инвестиционного портала Москвы.
Площадки ГИС Торги и Инвестпортал аккумулируют информацию по всем проводимым городом торгам, что позволяет пользователям находить нужные лоты, изучать документацию, узнавать о выставленном на торги имуществе. Сегодня на электронных торгах город реализует нежилые помещения, земельные участки различного назначения, машино-места, квартиры, некапитальные объекты, нестационарные торговые объекты, пакеты акций, концессии.
В настоящее время ведется активная работа по интеграции данных двух информационных систем. Планируется, что к октябрю текущего года между ГИС Торги и Инвестпорталом будет настроена синхронизация информации по всем видам торгов, что позволит специалистам быстрее загружать информацию о реализуемом городском имуществе, а пользователям – в удобном формате эффективно и быстро находить подходящие лоты, изучать документацию, узнавать о новых объектах.
По словам главы Департамента, электронные торги — это удобно, они помогают сокращать пользователям временные затраты, обеспечивают прозрачность процедур, формируют удобный и эффективный способ приобретения городского имущества.
Портал сегодня насчитывает порядка 70 тысяч пользователей. На нем публикуются предложения от города как для предпринимателей, так и для жителей столицы. По итогам прошлого года состоялось более 11,5 тысячи городских торгов на сумму 75 млрд рублей с превышением начальной цены на 33 процента, а среднее количество участников составило 6 претендентов на лот.
Мероприятия на стенде Правительства Москвы
В рамках программы, проводимой на стенде Правительства Москвы в первый день работы форума резиденты Технополиса Москва рассказали о возможностях импортозамещения государственных и муниципальных нужд отечественными товарами, производимыми на базе особой экономической зоны. В этот же день состоялся круглый стол, в рамках которого представители столичных органов власти — Департамента по конкурентной политике, Департамента экономической политики и развития города, а также городского казначейства, — обсудили развитие экосистемы закупок Москвы.
7 апреля прошла сессия московского УФАС о типовых нарушениях заказчиков по федеральным законам ФЗ-44 и ФЗ-223, а также круглый стол по итогам работы Портала поставщиков в 2021 году, на котором особое внимание было уделено продукции российского производства.
В заключительный день форума прошел дискуссионный клуб с участием выпускников кафедры управления государственными и муниципальными закупками Московского городского университета управления. Они выступили с презентациями выпускных квалификационных работ и экспертными докладами по теме закупочной деятельности.
Также в этот день прошел семинар «Актуальные меры поддержки бизнеса в столице», в рамках которого участники обсудили реализуемые и дополнительные меры для поддержки малого и среднего бизнеса в Москве.
В рамках деловой программы объединенного стенда Правительства Москвы специалисты торговой площадки «Росэлторг» рассказали участникам и гостям форума о разработках в области искусственного интеллекта для управления закупочной деятельностью и о функционале платформы для b2b-закупок «Росэлторг. Бизнес», презентовали возможности корпоративного удостоверяющего центра.
Подведение итогов Форума
Ежегодно по итогам Форума «Госзаказ» на основе конструктивных предложений экспертного сообщества составляется резолюция, которую подписывает Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Документ по итогам Форума этого года содержит поручения по развитию и поддержке отечественной промышленности, основную часть которых необходимо оперативно реализовать с мая по август 2022 года.
Так, одной из задач является формирование и нормативное закрепление понятий «российская работа» и «российская услуга», оптимизация процедуры выдачи заключения об отнесении продукции к промышленной и не имеющей на территории РФ аналогов.
Разработка методологии и практик в части применения офсетных контрактов также входят в список вопросов. В рамках выполнения задачи предусмотрено проведение обучающих мероприятий по заключению контрактов со встречными инвестиционными обязательствами по созданию и модернизации производства.
Еще одним из поручений является работа по созданию эффективных механизмов, которые позволят увеличить объем закупок товаров отечественного производства. Кроме того, будет составлен отчет о фактическом объеме закупок товаров российского производства по итогам 2021 года с разбивкой по регионам.
Для договоров, заключенных до 1 января 2023 года, требуется разработать порядок и случаи пересмотра существенных условий контракта при возникновении обстоятельств, которые делают исполнение договорных обязательств невозможным.
Главной целью Форума «Госзаказ» является создание для заказчиков и поставщиков комфортной и прозрачной среды для ведения закупочной деятельности, привлечение новых участников, а также сокращение сроков обработки и реализации на всех этапах закупочной процедуры для удобства и экономии ресурсов участников закупок.
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