Госзаказ-2022: Оперативный ответ на экономические вызовы

О Форуме вообще и о Форуме-2022 в частности

Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ» – ежегодное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, проходящее при поддержке Правительства Российской Федерации. В нем принимают участие эксперты, поставщики и заказчики со всех уголков страны.

Девиз форума в этом году — «Время российской промышленности» — задал основной вектор обсуждения и дискуссий. Главной темой мероприятия стали поиск и принятие дополнительных мер поддержки отечественных предприятий, развития промышленного потенциала страны и импортозамещения в условиях экономических санкций.

На выставочной экспозиции площадью 10 тысяч метров российские производители представили свои разработки и достижения в части импортозамещения: оборудование, ноу-хау, а также цифровые и инновационные программные продукты, востребованные в системе закупок.

Участниками и экспонентами Форума стали представители и первые лица федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и государственных корпораций, более 70 регионов РФ, электронные торговые площадки, банки и ведущие компании-поставщики из всех регионов страны, а также общественные, экспертные, образовательные организации.