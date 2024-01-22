Гостиницы «Азимут» и отель «Метрополь» передали в управление Росимущества
Юридические лица российской гостиничной сети «Азимут» и отеля «Метрополь» передали в управление Росимущества, сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы СПАРК.
Владельцев активов Александра Клячина и Алексея Хотина обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС. Суд вынес решение о передачи части активов в управление «дочки» Росимущества.
В октябре структура миллиардера Александра Клячина продала завод плавленых сыров «Карат», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Так, новым владельцем предприятия, расположенного в Москве, стал бизнесмен Александр Вознесенский.
В 2018 году Александр Клячин приобрел завод у Связь-банка. «Радиоточка НСН» напоминает, что в мае этого года Замоскворецкий суд столицы арестовал ряд активов миллиардера Клячина. В их числе были акции и доли фирм, владеющих гостиничной сетью Azimut Hotels, проектами девелоперской компании KR Properties, отелем «Метрополь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru