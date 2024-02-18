Госкомпании в России активно помогают малому бизнесу

Государственные компании в РФ активно помогают малому бизнесу. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, госкорпорации приобрели только услуг у малого бизнеса уже на 8 трлн рублей. При этом растет не только объем закупок, но и число таких поставщиков.

По итогам 2023 года договоры с госкомпаниями подписали 213 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 10,2% больше, чем в 2022 году.

Большая часть закупок госкомпаний у малого бизнеса была связана с поставкой продукции обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), выполнением строительных работ (1,9 трлн), предоставлением услуг в научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (401 млрд рублей).

В прошлом году более чем в два раза вырос объем закупок малого объема и составил немногим более 1 трлн рублей, что на 646 млрд рублей больше аналогичного показателя 2022 года.

Таких результатов удалось достичь благодаря поддержке Владимиром Путиным развития малого и среднего предпринимательства. Ранее президент предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса и на 2024 год.

