Госкомпании в России активно помогают малому бизнесу
Государственные компании в РФ активно помогают малому бизнесу. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, госкорпорации приобрели только услуг у малого бизнеса уже на 8 трлн рублей. При этом растет не только объем закупок, но и число таких поставщиков.
По итогам 2023 года договоры с госкомпаниями подписали 213 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 10,2% больше, чем в 2022 году.
Большая часть закупок госкомпаний у малого бизнеса была связана с поставкой продукции обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), выполнением строительных работ (1,9 трлн), предоставлением услуг в научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (401 млрд рублей).
В прошлом году более чем в два раза вырос объем закупок малого объема и составил немногим более 1 трлн рублей, что на 646 млрд рублей больше аналогичного показателя 2022 года.
Таких результатов удалось достичь благодаря поддержке Владимиром Путиным развития малого и среднего предпринимательства. Ранее президент предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса и на 2024 год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо рассказал про перемену во взглядах пленных украинских солдат
- Похороны погибшего в СВО замглавы 18-й армии Магомеджанова состоялись в Дагестане
- «Нет никаких ограничений»: Атаку на Ил-76 объяснили борьбой элит на Украине
- СМИ: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания
- Экс-депутат Рады Луценко допустил освобождение ВС РФ Харькова и Запорожья
- СМИ: участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались выпить против Путина
- Трамп назвал Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю страны
- Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации вокруг Украины
- Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
- МЧС: в Кемерово потушили пожар на складах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru