Госдума разрешила банкам увеличить сумму для снятия без паспорта
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 40 тысяч рублей размер суммы, которую можно заменить или обменять в банке без предъявления паспорта. Речь, в частности, идёт о замене поврежденных банкнот.
Как поясняют авторы законодательной инициативы, она даст возможность облегчить и упростить взаимодействие граждан с финансовыми учреждениями. Предполагается, что банки с 2022 года позволят снимать средства с чужих карт, для чего будет запущен специальный сервис.
Клиенты должны будут сгенерировать QR-код для получения определённой суммы в мобильном приложении. Затем его необходимо будет переслать человеку, который сможет снять деньги по этому коду, отмечает Ura.ru.
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