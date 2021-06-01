Госдума разрешила банкам увеличить сумму для снятия без паспорта

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 40 тысяч рублей размер суммы, которую можно заменить или обменять в банке без предъявления паспорта. Речь, в частности, идёт о замене поврежденных банкнот.

Как поясняют авторы законодательной инициативы, она даст возможность облегчить и упростить взаимодействие граждан с финансовыми учреждениями. Предполагается, что банки с 2022 года позволят снимать средства с чужих карт, для чего будет запущен специальный сервис.

Клиенты должны будут сгенерировать QR-код для получения определённой суммы в мобильном приложении. Затем его необходимо будет переслать человеку, который сможет снять деньги по этому коду, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: ru.myfin.by
ТЕГИ:ДеньгиГосдумаБанки
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