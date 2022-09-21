Город выставил на торги 27 коммерческих помещений

27 помещений в 10 округах столицы выставлены на городские торги. Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 26 сентября по 10 октября. Как сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Щербаков, электронные аукционы пройдут на площадке «Росэлторг».

«Площадь помещений варьируется от 8,4 до 100 квадратных метров, что позволит будущим владельцам использовать объекты под офисы, магазины шаговой доступности, ремонтные мастерские, ателье, кафе и другие учреждения бытового и административного назначения», – рассказал Щербаков.

Он уточнил, что среди предлагаемых лотов пять расположены в центре столицы, по четыре – на севере, северо-востоке и юге, три – на востоке, по два – на юго-западе и в ТиНАО, по одному – на западе, северо-западе и юго-востоке Москвы.

В ЦАО на торги выставили помещения площадью 21 и 91,3 квадратного метра в Таганском районе, 61,9 квадратного метра в Красносельском районе, 67,1 квадратного метра в Басманном районе и 46,8 квадратного метра на Якиманке.

На юге города можно приобрести четыре лота площадью от 10,3 до 93,3 квадратного метра. Они расположены в районах Царицыно, Чертаново Южное, Нагорный и Москворечье-Сабурово. На севере и северо-востоке Москвы можно приобрести по четыре объекта площадью до 96,9 квадратного метра. Самые маленькие помещения – отдельные комнаты площадью 8,4 и 10,9 квадратного метра расположены в районах Бабушкинский и Аэропорт. Обычно их приобретают для организации мини-офиса или пункта выдачи товаров.

На востоке два из трёх выставленных на торги помещений находятся на первых этажах новостроек в Северном Измайлове. Особенностью таких лотов является наличие отдельного входа, коммуникаций, панорамных окон и черновой отделки. Подобные площади пользуются спросом у предпринимателей для открытия минимаркета, салона красоты или кафе, которые помогают новоселам быстрее наладить быт на новом месте.

Остальные помещения выставлены в Люблине, Митине, Крылатском, а также в поселении Первомайское и Троицке. Среди них лоты площадью 97,5 квадратного метра в новостройке на Рублевском шоссе и объект с черновой отделкой 68,6 квадратного метра в Люблине. Приобретая такие помещения, собственники смогут сэкономить время и средства на ремонте и сразу перейти к чистовой отделке.

Нежилые помещения для организации своего дела пользуются на городских торгах популярностью – с начала года реализовано более 590 подобных лотов. Найти выставленные на аукционы объекты недвижимости можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Там можно ознакомиться с параметрами помещений и подобрать подходящее для бизнес-проекта. Аукционы проводятся в электронном формате на понятных и прозрачных условиях. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.

