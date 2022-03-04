Город сдаст в аренду павильон под размещение кафе в парке «Фили». Нестационарный торговый объект площадью 90 квадратных метров расположен на пересечении улиц Большой Филевской и Минской.

Город предлагает предпринимателям в аренду на пять лет павильон под размещение кафе. Нестационарный торговый объект площадью 90 квадратных метров расположен на территории парка «Фили» на пересечении улиц Большой Филевской и Минской. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В 2021 году на торгах город реализовал 71 объект под ведение торговли и открытие пунктов общественного питания в парках на сумму 15,2 миллиона рублей. Уровень конкуренции в среднем составил три участника на лот. В настоящее время идет заявочная кампания на право размещения кафе в парке “Фили” на западе Москвы. За счет высокой проходимости и популярности среди жителей города открытие точек продаж, пунктов проката оборудования или кафетериев в парках столицы — отличная возможность для ведения бизнеса», — добавил он.

Общая площадь объекта — 90 квадратных метров. При этом 63 квадратных метра занимает само сооружение, а 27 отведено под размещение оборудования и летнюю веранду.

Павильон представляет собой торговый модуль, состоящий из обеденного зала с панорамным остеклением, из которого виден парк. Строение оборудовано электроосвещением, силовым электроснабжением, отапливается радиаторами. Внутри обустроены барная стойка, кухня и подсобное помещение. Объект предназначен для комфортного пребывания посетителей: здесь можно будет перекусить или переждать непогоду.

Подать заявку на участие в торгах можно до 11 марта, аукцион состоится 16 марта. Организатором открытого аукциона выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Принять участие в торгах могут коммерческие организации, представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, в том числе региональные.

