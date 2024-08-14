Google отключит в России облачный сервис BigQuery

Корпорация Google отключит свой облачный сервис BigQuery в России. Об этом сообщила отслеживающая ограничения в использовании ресурсов компания Softline.

Меры вступят в силу с 9 сентября. По данным Softline, пользователей сервиса уведомили о грядущем отключении.

«Отключение затронет только... BigQuery. Google Workspace и Google Cloud продолжают свою работу», — отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.

BigQuery — облачный сервис для обработки больших массивов данных, он представляет собой единую платформу для анализа и обработки информации. Ресурс был запущен более десяти лет назад.

Ранее Google объявила о полном прекращении работы в РФ сервиса контекстной рекламы Google AdSense, напоминает Ura.ru.

