Google отключит в России облачный сервис BigQuery
Корпорация Google отключит свой облачный сервис BigQuery в России. Об этом сообщила отслеживающая ограничения в использовании ресурсов компания Softline.
Меры вступят в силу с 9 сентября. По данным Softline, пользователей сервиса уведомили о грядущем отключении.
«Отключение затронет только... BigQuery. Google Workspace и Google Cloud продолжают свою работу», — отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.
BigQuery — облачный сервис для обработки больших массивов данных, он представляет собой единую платформу для анализа и обработки информации. Ресурс был запущен более десяти лет назад.
Ранее Google объявила о полном прекращении работы в РФ сервиса контекстной рекламы Google AdSense, напоминает Ura.ru.
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