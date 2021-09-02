Глава ВТБ не увидел необходимости в работе крупнейших банков в Крыму
Крупнейшим российским банкам нет необходимости начинать работу в Крыму, потребности населения и бизнеса полностью покрывают Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и банк «Россия». Таким мнением поделился глава ВТБ Андрей Костин, общаясь с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.
«Сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают... И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия" абсолютно», — цитирует Костина РИА Новости.
Глава ВТБ отметил, что после 2014 года в Крыму отмечалось резкое падение кредитования, однако сейчас оно восстанавливается.
Костин добавил, что не видит больших проблем в банковском секторе и необходимости для крупных банков заходить в него. Кроме того, по мнению главы ВТБ, «это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские».
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