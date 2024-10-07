Глава «Лемана ПРО» считает нецелесообразным производить гвозди в РФ
Около 72% ассортимента одной из самых крупных сетей магазинов для строительства и обустройства дома «Лемана ПРО» производят в России, сообщила РБК исполнительный директор компании Марина Фытова.
По ее словам, однако много товаров привозят из других стран. Речь идет, например о семенах огурцов. «Про гвозди я не буду говорить — меня всегда удивляло, как можно импортировать гвозди», — сказала она. Отмечается, что торговая сеть заменила ассортимент елей и луковичных растений, теперь в магазине можно купить только отечественные товары из этой категории.
С замещением импортных гвоздей или скобяных изделий пока не спешат. Это связано с тем, что в КНР предприятия в двойном объеме покрывают мировое потребление этих товаров. На рынке должна присутствовать конкуренция, чтобы качество товаров было на высоте, указала Фытова.
Ранее в магазинах российского «Леруа Мерлен» начали менять вывески, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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