Глава банка «Открытие» сравнил биткойн с «МММ»

Глава банка «Открытие" Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что биткойн не имеет реальной потребительской стоимости.

По его мнению, биткойн - это синоним финансовой пирамиды «МММ», которую в конце 20-го века основал Сергей Мавроди.

«Биткойн - это абсолютная случайность и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно», - резюмировал Задорнов.

Биткойн - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций, концепция которой была опубликована в ноябре 2008 года.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск потерял более 15 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций компании Tesla на 8,6%, сообщает «Свободная пресса». Это связывают со снижением курса биткоина, цену которого сам Маск назвал завышенной.

