Глава банка «Открытие» сравнил биткойн с «МММ»
Глава банка «Открытие" Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что биткойн не имеет реальной потребительской стоимости.
По его мнению, биткойн - это синоним финансовой пирамиды «МММ», которую в конце 20-го века основал Сергей Мавроди.
«Биткойн - это абсолютная случайность и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно», - резюмировал Задорнов.
Биткойн - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций, концепция которой была опубликована в ноябре 2008 года.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск потерял более 15 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций компании Tesla на 8,6%, сообщает «Свободная пресса». Это связывают со снижением курса биткоина, цену которого сам Маск назвал завышенной.
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