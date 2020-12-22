Генпрокуратура РФ в 2021 году освободит от проверок малый и средний бизнес

Генеральная прокуратура РФ исключит субъектов малого и среднего бизнеса из плана контрольно-надзорных мероприятий на 2021 год.

В конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-субъектов малого предпринимательства подлежат исключению из плана на следующий год.

Как сообщает пресс-служба ведомства, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов принял меры для минимизации проверок. Прокуроры в регионах и подразделения Генпрокуратуры в округах должны исключить малый и средний бизнес из ежегодного сводного плана проведения проверок.

В Генпрокуратуре подчёркивают, что эти меры позволят реализовать преференции государства в отношении малого бизнеса.

Кроме того, ведомство возьмёт под особый контроль обеспечение законности проверок и согласование внеплановых контрольных мероприятий.

