«Газпром» стал самой дорогой российской компанией
Публичное акционерное общество «Газпром» стало самой дорогой компанией России: капитализация предприятия приблизилась к 7 трлн рублей.
Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 16:55 совокупная рыночная стоимость акций «Газпрома» составляла 6,993 трлн рублей. Одна акция компании стоила 295,12 рубля.
«Газпром» стал самой дорогой российской компанией, обойдя «Сбер» с капитализацией 6,906 трлн рублей.
Положительную динамику акций «Газпрома» поддерживают ожидания инвесторов. На фоне повышенной стоимости ресурса в 2021 году вкладчики рассчитывают на заметное улучшение финансовых показателей корпорации, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- «Газпром» стал самой дорогой российской компанией
- Россиянин Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона
- Путин заявил о необходимости решить экологические проблемы Кузбасса
- В России выросло число граждан, недовольных продовольственным эмбарго
- Нападение на тамбовского экоактивиста в МВД назвали заказным
- Супруга Шестуна сообщила об избиении ее мужа в тюремной больнице в Торжке
- В Абхазии в море унесло российскую туристку и троих её детей
- Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в России
- Песков оценил возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС
- Путин прибыл в Кемерово, где встретится с губернатором Цивилевым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru