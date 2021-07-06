«Газпром» стал самой дорогой российской компанией

Публичное акционерное общество «Газпром» стало самой дорогой компанией России: капитализация предприятия приблизилась к 7 трлн рублей.

Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 16:55 совокупная рыночная стоимость акций «Газпрома» составляла 6,993 трлн рублей. Одна акция компании стоила 295,12 рубля.

«Газпром» стал самой дорогой российской компанией, обойдя «Сбер» с капитализацией 6,906 трлн рублей.

Положительную динамику акций «Газпрома» поддерживают ожидания инвесторов. На фоне повышенной стоимости ресурса в 2021 году вкладчики рассчитывают на заметное улучшение финансовых показателей корпорации, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:компания"московская Биржа"Газпром
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