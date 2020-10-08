«Газпром» открыл крупное месторождение газа на Ямале
Новую крупную газовую залежь открыл «Газпром» у побережья Ямала. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По сообщению, опубликованному на сайте «Газпрома», в Карском море на Ленинградском месторождении была обнаружена залежь со значительным объёмом газа и притоком около 600 тысяч кубометров в сутки.
Залежь стала четвёртым крупным открытием «Газпрома» на Приямальском шельфе за два года. Ранее в 2019 году были обнаружены месторождение им. В. А. Динкова и Нярмейское, в 2020 году — месторождение «75 лет Победы».
Компания планирует подсчитать объём запасов нового месторождения, после чего передаст данные в государственную комиссию по запасам для внесения в баланс.
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