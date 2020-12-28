Газпром-медиа закрыл сделку по покупке видеосервиса Rutube
Холдинг «Газпром-медиа» приобрел видеосервис Rutube, Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Отмечается, что холдинг войдет в структуру «Интерфакс-ТВ», принадлежащую «Газпром-медиа». В результате сделки холдинг стал стопроцентным владельцем ООО «Руформ». В «Газпром-медиа» не назвали стоимость сделки.
В холдинге отметили, что считают покупку видеосервиса важным шагом в развитии продуктовой линейки и укреплении «Газпром-медиа» как поставщика рекламной аудитории. Сотрудники видеосервиса сохранят свои рабочие места, а Роман Максимов продолжит занимать должность генерального директора Rutube.
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