Газовоз с Ямала впервые в январе прошел по Севморпути без ледокола

Газовоз «Кристоф де Маржери» завершил первый в январе рейс по доставке сжиженного природного газа на восток Северного морского пути (СМП). Об этом сообщает пресс-служба «Совкомфлота».

Отмечается, что газовоз достиг траверза мыса Дежнева, доставив партию газа проекта «Ямал СПГ» в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Переход «Кристофа де Маржери» от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева занял 10 суток 21 час. Газовоз преодолел 2474 морских мили, или 4,5 тысячи километров.

По всему СМП судно двигалось самостоятельно, без сопровождения ледокола, со средней скоростью в 9,5 узла.

По данным судоходной компании, рейс газовоза подтверждает, что в осенне-зимний период грузоперевозки к востоку Арктики возможны на 1-2 месяца позже. Это позволяет приблизиться к организации безопасной круглогодичной навигации по СМП.

