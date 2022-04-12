Форум «Госзаказ» состоялся в московском «Сколково»

В Москве на прошлой неделе прошел форум «Госзаказ» в «Сколково». Среди участников мероприятия были эксперты, заказчики и поставщики, а также представители органов власти. Главной темой форума-выставки стала разработка дополнительных мер поддержки отечественных предприятий, развития промышленного потенциала страны и импортозамещения в условиях санкций.

Глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков назвал главной целью мероприятия работу по созданию более комфортной среды для ведения закупочной деятельности, привлечение новых участников, а также сокращение сроков закупок на всех этапах.

Москва выбрала три основных элемента для презентации стенда в этом году: возможности расширения применения офсетных договоров и контрактов жизненного цикла, презентация отечественной продукции в области импортозамещения, а также Портал поставщиков как надежный инструмент, который позволил представителям малого и среднего бизнеса существенно расширить географию своего бизнеса без дополнительных затрат.

В ходе выступлений на мероприятиях деловой программы Форума глава департамента по конкурентной политике оценил изменения законодательной базы в части закупок и проводимых мероприятий по поддержке бизнеса в условиях санкций. Также Щербаков принял участие в презентации ГИС Торги – информационной системы по реализации государственного и муниципального имущества. Он рассказал об опыте столицы в проведении земельно-имущественных торгов и ходе интеграции информационных систем ГИС Торги с Инвестиционным порталом Москвы. На этих площадках публикуется информация о проводимых торгах по реализации городского имущества. Их синхронизация позволяет существенно экономить время и автоматически публиковать данные одновременно на двух порталах.

Все участники и гости Форума могли посетить стенд Москвы и ознакомиться с инновационной продукцией резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». В нее входит пять производственных площадок, статус резидентов имеет 91 компания, все они освобождены от налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для них составляет три процента. Свои инновационные решения в области импортозамещения предоставили порядка 20 резидентов Технополиса. Также на стенде прошла презентация, в рамках которой резиденты рассказали о возможностях импортозамещения государственных и муниципальных нужд отечественными товарами, которые производятся на базе особой экономической зоны.

Сообщается, что по итогам форума «Госзаказ» сформулированы предложения по увеличению и формам поддержки бизнеса и промышленности, снятию барьеров для участия в закупках, а также внесению изменения в законодательную базу в сфере закупок.

