Forbes назвал самые прибыльные российские компании по итогам 2020 года
«Сургутнефтегаз» стал самой прибыльной в России компанией в 2020 году. Как сообщает журнал Forbes, в прошлом году она заработала 743 миллиарда рублей.
В издании отметили, что прибыль «Сургутнефтегаз» в основном зависит от переоценки, без учёта которой она упала до 165 миллиардов рублей.
Вторую строчку с чистой прибылью в 264 миллиардов рублей занял «Норильский никель», которому помог рост биржевых цен на палладий и родий, а также роста производства на Быстринском ГОКе. Третье место у «Роснефти», которая из-за падения цен на нефть и ограничений по сделке ОПЕК+ заработала только 181 миллиард рублей.
Также в ТОП-10 попали Атомэнергопром («дочка» госкорпорации «Росатом»), «Газпром», «Транснефть», «Полюс», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Металлоинвест».
Также в издании обратили внимание на компании, прибыль которых выросла несмотря на пандемию и кризис. Так «Русгидро» (21 место в рейтинге) в прошлом году заработала в 73 раза больше, чем в 2019-м. Доходы ритейлера «Магнит» (25 место) выросли на 245%, Прибыль «Мегафона» (28 место) увеличилась на 227%.
Ранее стало известно, сколько в России долларовых миллионеров, сообщает RT. По расчётам Credit Suisse, в 2020 году в стране было 297 тысяч человек с состоянием более одного миллиона долларов.
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