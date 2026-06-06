Фонд «РК-Инвестиции» заключил соглашение о сотрудничестве с девелопером на полях ПМЭФ
Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» и социально ориентированная девелоперская компания BMS Development Group подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предполагает системное партнерство и предусматривает обмен экспертизой и информационную поддержку при поиске и реализации девелоперских проектов.
«Партнерство с Фондом "РК-Инвестиции" выводит нашу работу на принципиально иной уровень. Объединение компетенций дает нам возможность расширить круг партнеров по нашим потенциальным проектам и наладить сотрудничество в рамках крупнейших деловых мероприятий нашей страны», — подчеркнул председатель Совета директоров BMS Development Group Сергей Болдырев.
В рамках соглашения намерены создать рабочую группу, в которую войдут компетентные сотрудники обеих организаций. Среди ее задач - выявление, всесторонний анализ и оценка конкретных инициатив в жилом сегменте. Партнерство также предусматривает оказание взаимной поддержки в рамках деловых мероприятий, организуемых Фондом «Росконгресс».
При этом сферы взаимных интересов сторон не ограничены только девелопментом. Также допускается расширение сотрудничества в других направлениях.
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