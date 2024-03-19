«Минимизируют риски»: Фитнес-центры перечислили плюсы франшиз в отрасли

«Чем интенсивнее развивается рынок, тем больше возникает франчайзинговых сетей, которые предлагают франчайзинговую модель развития бизнеса. Практически каждая крупная сеть имеет франчайзинговую модель, франчайзинговое предложение для рынка. Это связано с тем, что франчайзинг как модель развития — это передача ноу-хау, решений, возможность обучения персонала и построения модели бизнеса, нивелирующей те риски, которые могли бы возникнуть у самостоятельного игрока, впервые создающего фитнес-клуб. Поэтому в принципе франчайзинговая модель во всех отраслях очень серьезно развивается, в том числе и в России. Мы видим это и у крупных сетей фитнес-клубов, и у маленьких сетей фитнес-студий», — сказала Киселева.

Собеседница НСН также объяснила невысокий уровень маржинальности на рынке фитнес-услуг.

«Динамика роста объема валовой выручки по рынку за последний год составила 18%, то есть рынок коммерческих фитнес-услуг очень хорошо растет. Но что такое маржинальность? Это разница между доходами и расходами. Если клуб увеличивает количество доходов на определенный процент (скажем, на 10-20%), то расходная часть за этот промежуток вырастает на 25-30%. Таким образом, прибыльность становится меньше, маржинальность, соответственно, тоже становится меньше. Это проблема для рынка, потому что, с одной стороны, валовая выручка растет, с другой стороны, прибыльность остается низкой по сравнению с любыми другими бизнесами. Думаю, что это ситуация должна измениться, потому что мы очень надеемся на то, что стабилизируется рост расходов для фитнес-индустрии (будут меньше расти коммунальные платежи, расходы на аренду и так далее)», — резюмировала она.

Ранее Киселева заявила, что валовая выручка фитнес-центров в январе 2024 года выросла на 25%, а число посетителей перевалило за 6,5 млн человек.

