«Минимизируют риски»: Фитнес-центры перечислили плюсы франшиз в отрасли
Невысокая маржинальность фитнес-клубов объясняется тем, что при росте доходов опережающими темпами увеличивается количество расходов, есть надежда на то, что ситуация в будущем изменится, сказала НСН Ольга Киселева.
Франчайзинговая модель развития бизнеса позволяет делиться новыми решениями, обеспечивать обучение персонала и избегать ошибок, которые могли бы возникнуть у самостоятельных игроков на рынке, поэтому она активно развивается в фитнес-индустрии. Об этом НСН заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что рост интереса предпринимателей к рынку фитнес-услуг способствовал активному развитию франчайзинга в этом сегменте. Так, количество предложений за год выросло более чем на треть, а партнерских договоров заключено на 14% больше. Спрос на продукт обеспечивают преимущественно региональные инвесторы, делающие ставку на открытие небольших студий. При этом маржинальность спортивного бизнеса в России остается невысокой. Киселева пояснила, в чем преимущество франчайзинговой модели развития бизнеса.
«Чем интенсивнее развивается рынок, тем больше возникает франчайзинговых сетей, которые предлагают франчайзинговую модель развития бизнеса. Практически каждая крупная сеть имеет франчайзинговую модель, франчайзинговое предложение для рынка. Это связано с тем, что франчайзинг как модель развития — это передача ноу-хау, решений, возможность обучения персонала и построения модели бизнеса, нивелирующей те риски, которые могли бы возникнуть у самостоятельного игрока, впервые создающего фитнес-клуб. Поэтому в принципе франчайзинговая модель во всех отраслях очень серьезно развивается, в том числе и в России. Мы видим это и у крупных сетей фитнес-клубов, и у маленьких сетей фитнес-студий», — сказала Киселева.
Собеседница НСН также объяснила невысокий уровень маржинальности на рынке фитнес-услуг.
«Динамика роста объема валовой выручки по рынку за последний год составила 18%, то есть рынок коммерческих фитнес-услуг очень хорошо растет. Но что такое маржинальность? Это разница между доходами и расходами. Если клуб увеличивает количество доходов на определенный процент (скажем, на 10-20%), то расходная часть за этот промежуток вырастает на 25-30%. Таким образом, прибыльность становится меньше, маржинальность, соответственно, тоже становится меньше. Это проблема для рынка, потому что, с одной стороны, валовая выручка растет, с другой стороны, прибыльность остается низкой по сравнению с любыми другими бизнесами. Думаю, что это ситуация должна измениться, потому что мы очень надеемся на то, что стабилизируется рост расходов для фитнес-индустрии (будут меньше расти коммунальные платежи, расходы на аренду и так далее)», — резюмировала она.
Ранее Киселева заявила, что валовая выручка фитнес-центров в январе 2024 года выросла на 25%, а число посетителей перевалило за 6,5 млн человек.
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