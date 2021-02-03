Финансовые регуляторы США обсудят волатильность на фондовом рынке

Министр финансов США Джанет Йеллен проведет встречу с представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Федеральной резервной системы и Комиссии по торговле товарным фьючерсами, на которой обсудит недавние резкие колебания на фондовом рынке, передает Wall Street Journal.

Ожидается, что встреча главы Минфина США с представителями регуляторов состоится 4 февраля. Также во встрече примет участие входящий в структуру ФРС Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Издание отмечает, что одной из причин волатильности стали спекулятивные действия вокруг компании GameStop, которая занимается продажей видеоигр и электроники. По итогам прошлой недели стоимость акций компании увеличилась на 400%, а затем резко упала.



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ФОТО: РИА Новости
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