ФАС возбудила против «Яндекса» дело после рекламы услуг по выпискам из ЕГРН
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело против компании «Яндекс» из-за рекламы услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующий документ опубликован в базе данных ФАС.
Антимонопольный регулятор отметил, что предоставление государственных услуг частными компаниями незаконно, а предоставлением выписок из ЕГРН занимается только Росреестр.
«Яндекс» обязан предоставить в ФАС необходимые документы к 26 февраля. Заседание по делу назначено на 4 марта. Наказание по административной статье о предоставлении услуг с нарушением законодательства (ст. 14.4 КоАП) предусматривает штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
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