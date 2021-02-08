ФАС возбудила против «Яндекса» дело после рекламы услуг по выпискам из ЕГРН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело против компании «Яндекс» из-за рекламы услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующий документ опубликован в базе данных ФАС.

Антимонопольный регулятор отметил, что предоставление государственных услуг частными компаниями незаконно, а предоставлением выписок из ЕГРН занимается только Росреестр.

«Яндекс» обязан предоставить в ФАС необходимые документы к 26 февраля. Заседание по делу назначено на 4 марта. Наказание по административной статье о предоставлении услуг с нарушением законодательства (ст. 14.4 КоАП) предусматривает штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей.





