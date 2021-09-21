ФАС пригрозила сервису Booking.com судом за неуплату штрафа в 1,3 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подаст в суд на сервис бронирования Booking.com в случае неуплаты штрафа в размере 1,3 млрд рублей после вступления соответствующего постановления в законную силу. Об этом заявил замглавы ведомства Петр Иванов.
«Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», — цитирует Иванова РИА Новости.
Вместе с тем замглавы ФАС отметил, что ранее подобных прецедентов не было и компании оплачивали штрафы вовремя.
ФАС в 2019 году завела дело против Booking.com из-за запрета для подключенных отелей и хостелов снижать цены на других сервисах. Рассмотрение дела завершилось в декабре 2020 года, ФАС признала Booking виновным в нарушении антимонопольного законодательства, отмечает телеканал «360».
Столичный арбитражный суд в августе нынешнего года подтвердил законность решения антимонопольного ведомства, однако сервис подал заявление с требованием признать штраф незаконным, пишет Газета.ру.
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