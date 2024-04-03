ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в ФАС, кредитная организация распространяла в интернете рекламу кредита, в которой содержались привлекательные для потребителей сведения о ставке 4% и сумме до 5 млн рублей. При этом банк не указывал другие существенные условия.
«Потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования», — подчеркнули в федеральной службе.
ФАС возбудила дело против банка по признакам нарушения закона о рекламе и оштрафовала организацию.
Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Альфа-банка», предоставлявшего недостоверные сведения об отмене комиссии за эквайринг, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru