ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в ФАС, кредитная организация распространяла в интернете рекламу кредита, в которой содержались привлекательные для потребителей сведения о ставке 4% и сумме до 5 млн рублей. При этом банк не указывал другие существенные условия.

«Потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования», — подчеркнули в федеральной службе.

ФАС возбудила дело против банка по признакам нарушения закона о рекламе и оштрафовала организацию.

Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Альфа-банка», предоставлявшего недостоверные сведения об отмене комиссии за эквайринг, напоминает «Свободная пресса».

