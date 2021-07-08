Еврокомиссия оштрафовала ряд ведущих автоконцернов на 875 млн евро
Еврокомиссия оштрафовала ведущих автопроизводителей Daimler, BMW, Volkswagen Audi и Porsche на 875 млн евро за нарушение норм конкуренции, заявила на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. Об этом сообщает ТАСС.
В действиях компаний обнаружили признаки картельного сговора в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых авто.
Еврокомиссия в июне начала официальное антимонопольное расследование в отношении компании Facebook, напоминает RT. ЕК изучит, нарушает ли корпорация европейские правила конкуренции, используя рекламные данные для того, чтобы конкурировать с рекламодателями на рынках.
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