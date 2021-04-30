Еврокомиссия обвинила компанию Apple в препятствии конкуренции
Еврокомиссия считает, что компания Apple препятствует в Европе свободной конкуренции на рынке музыкальных приложений, сообщает пресс-служба ЕК.
В заявлении говорится, что, по предварительному мнению ЕК, американская компания, благодаря App Store, «злоупотребляет своим доминирующим положением» на рынке приложений для потоковой передачи музыки.
В ЕК считают, что строгие правила в App Store ставят конкурентов в невыгодное положение, что лишает пользователей возможности выбора более дешевых потоковых сервисов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), после обращения «Лаборатории Касперского», оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов (более 900 миллионов рублей) за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений родительского контроля, сообщает RT. Американская компания намерена обжаловать это решение.
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