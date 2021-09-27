Евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года

Почти 200 тысяч контрактов заключили с начала года на портале поставщиков в Москве

В приложение «Дневник МЭШ» теперь можно войти через Face ID

1 октября в центре занятости «Моя карьера» пройдет день открытых дверей «50 — новые 35»

В конце сентября в Москве похолодает до нуля

Неизвестные установили палатку в центре Москвы