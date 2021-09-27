Евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 85 рублей.

По данным торговой площадки, на торгах европейская валюта впервые с 29 июля прошлого года достигла отметки 84,99 рубля.

Однако позже курс евро поднимался до 85,08 рубля. По состоянию на 10:54 мск европейская валюта торгуется на уровне 85,01 рубля.

В свою очередь, доллар в ходе торгов достиг отметки в 72,6125 рубля, отмечает телеканал «360».

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