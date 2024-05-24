Евро на Московской бирже упал ниже 97 рублей
Евро опустился ниже отметки в 97 рублей и обновил минимум с января.
По данным Московской биржи, на торгах в пятницу к 11:00 мск европейская валюта упала до 96,90 рубля, также курс опускался до 96,85 рубля. В 11:08 по Москве евро стоил 97,05 рубля.
При этом доллар в ходе торгов снижался до 89,69 рубля, позже американская валюта укрепилась до 89,74 рубля.
Между тем глава отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский спрогнозировал, что в среднесрочной перспективе рубль по отношению к американской и европейской валюте останется в коридоре 90-93 п. п и 97,5-100 п. п. соответственно, пишет «Свободная пресса».
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