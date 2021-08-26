Эксперты спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» ввоза товаров в Россию

Таможенные брокеры спрогнозировали отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров в Россию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опрошенных агентством участников рынка.

С 31 августа перестанет действовать указ президента Белоруссии, освобождавший от налога на добавленную стоимость (НДС) товары, которые в республику ввозят лица-уполномоченные экономические операторы, а также включенные в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, отмечает News.ru. При этом импортерам необходимо впоследствии экспортировать свой товар в другие страны.

Ожидается, что после 31 августа число использующих «белорусский» коридор предпринимателей из России сократится как минимум вдвое.

По словам президента таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлии Шленской, ранее российские компании могли ввозить товары через Белоруссию с помощью местных таможенных операторов. Это позволяло платить НДС не в момент ввоза, а в течение того месяца, в который товар был принят на учет, но не позднее 20-го числа.

В свою очередь, коммерческий директор логистического оператора ГК AKFA Алексей Чернышев отметил, что бизнесмены могли «уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть», так как белорусские таможенные органы «не так тщательно проверяли таможенную стоимость».

По прогнозам генерального директора компании «Универсальные грузовые решения» Сергея Мартьянова, изменения спровоцируют снижение на 50-70% числа российских компаний, которые ввозят товары через Белоруссию.

