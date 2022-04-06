Эксперт спрогнозировал снижение цен в России через два месяца
Снижение цен на потребительском рынке с учетом укрепления рубля ожидается через два-три месяца. Таким мнением поделился экономист Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, из-за укрепления российского рубля по отношению к доллару и евро цены на товары, стоимость которых зависит от зарубежных валют, снизятся. Зубец отметил, что продавцам придется скорректировать цены, чтобы привлечь покупателей.
«Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает», – подчеркнул экономист.
Для принятия таких решений бизнесу потребуется от двух до трех месяцев, в течение которых продавцы убедятся в стабилизации курса российской валюты, пишет Газета.ру.
Кроме того, эксперт добавил, что цены на некоторые товары поднялись из-за действий покупателей, однако сейчас ажиотажный спрос почти на все товары резко снизился, отмечает РЕН ТВ.
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