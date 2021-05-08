Эксперт рассказал о риске потерять деньги в надежных банках
Россияне могут потерять свои сбережения, размещенные в надежных банках, рассказал специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, традиционные вклады застрахованы на общую сумму в 1,4 млн рублей, и если с банком что-то случится, гражданин не сможет получить больше этой суммы. Ограничения действуют даже при наличии разных счетов в одном надежном банке.
Однако в ряде случаев страховому возмещению подлежат суммы до 10 млн рублей, касающиеся продажи недвижимости, наследства, некоторых выплат и пособий.
При этом россияне рискуют потерять вложенные средства, если речь идет о инвестиционных продуктах от банка. Эксперт напомнил, что ни одна структура не застрахована от обвала рынков, и доходность подобных продуктов не гарантировано. Вместе с тем, Григорян отметил, что деньги, хранящиеся на брокерских счетах, страхуются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- Эксперт рассказал о риске потерять деньги в надежных банках
- Более 200 человек пострадали при беспорядках в Иерусалиме
- Белый дом заявил о нежелании вводить санкции против России
- СМИ: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупки вакцины Pfizer/BioNTech
- Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева
- СМИ: Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года
- Пушков: США пытаются подменить международное право произволом
- При столкновениях в Иерусалиме пострадали 163 человека
- СК возбудил дело после гибели пятерых человек при пожаре в Мытищах
- Два гражданина РФ признали вину по делу о кибератаках в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru