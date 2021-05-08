Эксперт рассказал о риске потерять деньги в надежных банках

Россияне могут потерять свои сбережения, размещенные в надежных банках, рассказал специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, традиционные вклады застрахованы на общую сумму в 1,4 млн рублей, и если с банком что-то случится, гражданин не сможет получить больше этой суммы. Ограничения действуют даже при наличии разных счетов в одном надежном банке.

Однако в ряде случаев страховому возмещению подлежат суммы до 10 млн рублей, касающиеся продажи недвижимости, наследства, некоторых выплат и пособий.

При этом россияне рискуют потерять вложенные средства, если речь идет о инвестиционных продуктах от банка. Эксперт напомнил, что ни одна структура не застрахована от обвала рынков, и доходность подобных продуктов не гарантировано. Вместе с тем, Григорян отметил, что деньги, хранящиеся на брокерских счетах, страхуются.

