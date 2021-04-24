Эксперт рассказал, как лучше потратить последние деньги

Аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева в беседе с агентством «Прайм» рассказала, как лучше вложить последние деньги.

Эксперт отметила, что стратегия по вложению зависит от того, какие именно деньги имеются в виду. Если человек получил некоторую сумму перед выходом на пенсию и ранее не копил и не инвестировал, ему лучше вложиться в консервативные инвестиционные инструменты — например, облигации. Аналитик также посоветовала научиться страховать сбережения от колебаний курса валют.

В случае, если последние деньги – это так называемая подушка безопасности, лучше положить средства на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и начать активно зарабатывать на текущее потребление.

«Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие "последние деньги" нерационально», — подчеркнула Афанасьева.

Эксперт уточнила, что средства на ИИС стоит размещать в надежные облигации и страховать от курсовых колебаний. Афанасьева добавила, что эти деньги можно забрать со счета в любой момент.

