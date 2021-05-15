Эксперт предупредил о сюрпризах, которые готовит доллар
Долларовая инфляция может преподнести россиянам сюрпризы: она съедает часть дохода независимо от укрепления или ослабления рубля. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт отметил, что на инфляцию доллара может повлиять увеличение объема наличных денег в обращении в США на фоне вливания значительного объема ликвидности и роста госдолга.
«Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», — рассказал Русецкий.
Из-за повышенной инфляции снижается покупательская способность населения, растут издержки, валюта ослабляется, и следствием этого становится новый виток инфляции. Эксперт рекомендовал сохранять валютные сбережения с помощью доходных рисковых инструментов – акций в долларах, облигаций развивающихся стран, сырьевых активов.
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