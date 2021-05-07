Эксперт посоветовал россиянам поспешить с покупкой долларов
Покупка доллара в диапазоне 70-75 рублей даже без учета рисков геополитических обострений разумна и выгодна, так как инфляция в рублях сейчас гораздо выше, чем в иностранной валюте. Об этом рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, на российскую валюту традиционно влияют геополитическая обстановка и ситуация на нефтяном рынке. Клопенко отметил, что нефть сейчас достаточно стабильна, и летом стоимость топлива будет держаться на уровне 60-70 долларов за баррель.
«И это хорошо для рубля», — добавил эксперт.
Клопенко считает, что в последний месяц рубль упал из-за геополитики, на фоне новых санкций простив РФ и жесткой риторики США. Сейчас российская валюта получила возможность «укрепиться уже до 74-75 рублей за доллар».
Эксперт поделился мнением, что американская валюта вряд ли упадет ниже 70 рублей, и покупать доллары для диверсификации сбережений можно как раз «в диапазоне 70-75».
«Это разумно исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ, и тогда диапазон будет 75-85», — считает Клопенко.
Эксперт подчеркнул, что в случае введения новых санкций российская валюта может подешеветь еще больше.
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