Эксперт посоветовал россиянам не менять рубли на доллары

По его словам, в отдельных случаях рубли не стоит менять на иностранную валюту. «Если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные - продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», - сообщил финансист.

Таким образом, доллар и евро выгодны в случае долгосрочных вложений или в ситуации, когда предстоят денежные операции в валюте, в том числе заграничные поездки.

Летом российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прогноз Saxo Bank.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди обещает такой курс уже в июле. За евро, по ожиданиям Харди, будут давать 96 рублей.

