Эксперт посоветовал россиянам не менять рубли на доллары
Жители России предпочитают хранить сбережения в долларах, так как рубль выглядит привлекательным активом, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора по развитию компании Noble Russian Finance Club Александра Зюрикова.
По его словам, в отдельных случаях рубли не стоит менять на иностранную валюту. «Если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные - продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», - сообщил финансист.
Таким образом, доллар и евро выгодны в случае долгосрочных вложений или в ситуации, когда предстоят денежные операции в валюте, в том числе заграничные поездки.
Летом российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прогноз Saxo Bank.
Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди обещает такой курс уже в июле. За евро, по ожиданиям Харди, будут давать 96 рублей.
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