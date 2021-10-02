Эксперт назвал преимущества вкладов в рублях

Вкладывать деньги в доллары и евро, пользуясь ростом курса рубля, не стоит, считает директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов. Об этом эксперт рассказал в беседе с радио Sputnik.

По словам Шибанова, хранить накопления и инвестировать сейчас выгоднее в рублях. Иностранная валюта не имеет серьезного доходного мотива, при этом российский рынок акций на фоне подорожания нефти и укрепления рубля растет.

«Если вы думаете о том, как лучше сохранить средства, то вы должны учесть, что обычно рублевые депозитные вклады имеют более высокие проценты», — подчеркнул эксперт.

Шибанов объяснил, что вкладываться в иностранную валюту стоит, если человек предчувствует ее резкий рост той или несет расходы именно в ней.

