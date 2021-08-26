Экономист рассказал, зачем россияне скупают доллары

Рост интереса россиян к долларам и евро можно объяснить неопределенностью в отечественной экономике. Таким мнением поделился доктор экономических наук Игорь Николаев.

«Высокий уровень неопределенности в российской экономике сохраняется. Люди страхуются в такой период, они хотят куда-то вложиться. Далеко не у всех россиян, но у немалой части за период пандемии появились свободные рублевые средства. Люди, которые привыкли тратить деньги на международный туризм, были в этих тратах существенно ограничены в последние полтора года. Отсюда для таких людей выход — прикупить валюту, тем более что ее курс держится на достаточно высоком уровне», — рассказал эксперт в беседе с News.ru.

Николаев подчеркнул, что европейская валюта стала более популярной среди россиян, так как власти РФ начали отказываться от долларов в национальных резервах. Но все же американская валюта сохраняет свои позиции.

Эксперт указал, что хранящие сбережения в долларах ничем не рискуют: вероятность запрета этой валюты в России небольшая и не является делом ближайшего будущего. Николаев напомнил, что доллар — основная резервная валюта.

«В конце концов, дойдем ли мы до запрета доллара — это только жизнь покажет», — заключил эксперт.

