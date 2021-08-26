Экономист рассказал, зачем россияне скупают доллары
Рост интереса россиян к долларам и евро можно объяснить неопределенностью в отечественной экономике. Таким мнением поделился доктор экономических наук Игорь Николаев.
«Высокий уровень неопределенности в российской экономике сохраняется. Люди страхуются в такой период, они хотят куда-то вложиться. Далеко не у всех россиян, но у немалой части за период пандемии появились свободные рублевые средства. Люди, которые привыкли тратить деньги на международный туризм, были в этих тратах существенно ограничены в последние полтора года. Отсюда для таких людей выход — прикупить валюту, тем более что ее курс держится на достаточно высоком уровне», — рассказал эксперт в беседе с News.ru.
Николаев подчеркнул, что европейская валюта стала более популярной среди россиян, так как власти РФ начали отказываться от долларов в национальных резервах. Но все же американская валюта сохраняет свои позиции.
Эксперт указал, что хранящие сбережения в долларах ничем не рискуют: вероятность запрета этой валюты в России небольшая и не является делом ближайшего будущего. Николаев напомнил, что доллар — основная резервная валюта.
«В конце концов, дойдем ли мы до запрета доллара — это только жизнь покажет», — заключил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- «Хранил в холодильнике». СК раскрыл имя убийцы тюменской девочки и жуткие подробности
- Талибы напали на журналиста, снимавшего репортаж о безработице в Кабуле
- Российскую границу укрепят системой загоризонтных станций
- Экономист рассказал, зачем россияне скупают доллары
- В Минобороны Великобритании предупредили о возможном теракте в Кабуле
- Пловцы принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио
- В Петербурге во время пластической операции на лице погибла девушка
- За сутки в России подтвердили 19 630 случаев коронавируса
- Советская актриса Екатерина Васильева стала монахиней
- В Минздраве посчитали погибших от COVID-19 детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru