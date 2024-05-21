Ефимов: В Зеленограде при поддержке Москвы построят промышленно-производственный комплекс

Новый промышленно-производственный комплекс появится в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта. Инвестору предоставлен по льготной ставке аренды земельный участок. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город подписал с компанией договор аренды земельного участка площадью 1,1 гектара для строительства промышленно-производственного объекта. Там создадут 300 рабочих мест. Это уже 33-й инвестор, с которым заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год», – уточнил вице-мэр.

Город предоставляют землю в аренду инвесторам по льготной ставке с марта 2022 года. Такая мера поддержки бизнеса помогает в кратчайшие сроки наладить производство важных товаров и сократить расходы на создание рабочих мест.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поддержке локализации экологичных, высокотехнологичных и компактных производств. Для этого строятся специальные индустриальные комплексы. В частности, в Зеленограде будут выпускаться хозтовары, элементы мебели, косметические средства и одежда. Каждый год планируется производить до 1 миллиона единиц продукции.

Реализацией масштабного инвестиционного проекта займется ООО «Проезд 707». Комплекс появится по адресу: 707-й проезд, владение 4.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что площадь объекта превысит 17,8 тысячи «квадратов». Договор с инвестором заключен на пять лет, за это время в Зеленограде должно быть построено и открыто предприятие. Льготная ставка будет действовать в течение всего пятилетнего срока, подчеркнул министр.

