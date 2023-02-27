Два продуктовых магазина продадут в Москве
У жителей столичных районов Южное Тушино и Печатники скоро появятся новые продуктовые магазины шаговой доступности. На городские торги выставлено два нестационарных торговых объекта в этих жилых микрорайонах, рядом с остановками общественного транспорта. Об этом рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, павильоны с необходимым торговым оборудованием, подключённым электропитанием и другими коммуникациями уже установлены. Один из лотов находится на бульваре Яна Райниса, второй – на улице Полбина. Площадь каждого объекта составляет 56,5 квадратного метра. Торговля в них будет осуществляться круглогодично.
«Продуктовые магазины в нестационарных объектах от города имеют узнаваемое архитектурное решение и широкий ассортимент предлагаемой продукции, что делает их востребованными у населения, а формат готового бизнес-решения и невысокая начальная стоимость помещения привлекают начинающих и опытных предпринимателей», - отметил Щербаков.
Подать заявку на участие в аукционах на право открытия данных продуктовых магазинов столичные предприниматели могут до 10 марта. Сами торги состоятся 15 марта на электронной площадке «Росэлторг». С победителями заключат договоры на ведение торговой деятельности на пять лет.
Как напомнили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике города, больше информации об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Там же есть правила проведения аукционов, документация по объектам и инструкция для подачи заявки на осмотр интересующего вас лота. Сейчас в разделе «Имущество от города» представлено более пяти тысяч различных объектов недвижимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- Пушилин: Число пленных солдат ВСУ в ДНР исчисляется тысячами
- Пушилин рассказал о появившемся шансе сжать кольцо вокруг Артемовска
- В Кремле назвали невозможным возвращение Крыма в состав Украины
- Песков: В России с вниманием относятся к мирному плану Китая по Украине
- В Кремле ответили на сообщения о поставках китайской военной техники РФ
- В Кремле не увидели предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло
- СМИ: Часть Артемовска превратилась в огромную лужу после подрыва дамбы ВСУ
- Песков: Кремль следит за ситуацией в Приднестровье
- Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ как дипломата и коллегу
- На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru