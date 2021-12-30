Дюков переизбран гендиректором «Газпром нефти»

Александр Дюков вновь назначен генеральным директором «Газпром нефти» сроком на пять лет, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял совет директоров компании.

Дюков занимает пост председателя правления, гендиректора «Газпром нефти» с 2008 года, напоминает РИА Новости.

С 2019 года Дюков является президентом Российского футбольного союза (РФС). Ранее он был президентом футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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ФОТО: Александр Дюков // Сайт РФС
ТЕГИ:РФСНефтьГазпром
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