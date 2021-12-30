Дюков переизбран гендиректором «Газпром нефти»
30 декабря 202119:04
Александр Дюков вновь назначен генеральным директором «Газпром нефти» сроком на пять лет, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение принял совет директоров компании.
Дюков занимает пост председателя правления, гендиректора «Газпром нефти» с 2008 года, напоминает РИА Новости.
С 2019 года Дюков является президентом Российского футбольного союза (РФС). Ранее он был президентом футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru