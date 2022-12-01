Дом художника А.Сильверсвана выставлен на торги
Москва выставила на продажу дом художника Адриана Сильверсвана. Этот объект культурного наследия расположен в 4-м Ростовском переулке в районе Хамовники. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
Двухэтажное здание с цокольным этажом площадью 689 квадратных метров располагается рядом с улицей Пречистенка, недалеко от Смоленского бульвара и Бородинского моста. Здание носит название «Дом неклассного художника А.К. Сильверсвана». Объект будет реализован вместе с земельным участком в девять соток.
«Лот является выявленным объектом культурного наследия, построенным на рубеже XIX-XX веков. Новому собственнику предстоит провести восстановительные работы по его сохранению, а также приспособить для использования в современных условиях. После завершения работ здание может быть использовано под офисы, магазины и другие коммерческие цели. Все работы в здании должны быть согласовываны с Мосгорнаследием», – отметил Щербаков.
Подать заявку на участие в торгах можно до 12 декабря. Электронный аукцион пройдет 21 декабря на торговой площадке «Росэлторг». Подать заявку на участие в аукционе могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Для участия потребуется регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Больше информации об объектах городской собственности, которые город выставляет на торги можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Там же есть возможность ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и записаться на осмотр объекта. Как отмечают в Департаменте по конкурентной политике, раздел «Имущество от города» обновляется ежедневно и сейчас в нём представлено более четырех тысяч объектов недвижимости.
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