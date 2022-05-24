Доллар упал ниже 57 рублей впервые с 2018 года

Курс доллара в ходе торгов упал ниже 57 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

В Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пика

Американская валюта опустилась до таких показателей впервые с марта 2018 года. Накануне вечером доллар на Мосбирже достиг отметки в 57,5 рубля, напоминает «Свободная пресса».

При этом евро торгуется на площадке на уровне 58,95 рубля.

Между тем в Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля находится на пиковых уровнях, пишет Ura.ru.

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