Доллар упал ниже 57 рублей впервые с 2018 года

Американская валюта опустилась до таких показателей впервые с марта 2018 года. Накануне вечером доллар на Мосбирже достиг отметки в 57,5 рубля, напоминает «Свободная пресса».

При этом евро торгуется на площадке на уровне 58,95 рубля.

Между тем в Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля находится на пиковых уровнях, пишет Ura.ru.

