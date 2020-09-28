Доллар пробил 79 рублей и стремиться к дальнейшим рекордам
Доллар на вечерних торгам Мосбиржи пробил отметку 79 рублей. Американская валюта торгуется в этим минуты в районе 79 рублей, 15 копеек. Рубль не стоит так дёшево со 2 апреля.
Евро пробил отметку в 92 рубля. Курс евровалюты не поднимался так высоко с января 2016 года, отмечает RT. Сейчас евро торгуется в районе 92,29 рубля.
По оценке экспертов, рубль как минимум ближайшую неделю останется под серьёзным давлением, в том числе из-за опасений, связанных с введением повторных карантинных мер. Сказываются также снижение мировых цен на нефть, санкционные риски и обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
Официальный курс евро на 29 сентября Центробанк установил на отметке 91,48 рубля, уточняет Газета.ру. За доллар ЦБ даёт начала торговой сессии во вторник 78,67 рубля.
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