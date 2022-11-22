Дни Московской конкуренции объединят бизнес, разработчиков и чиновников

Дни московской конкуренции пройдут в российской столице с 7 по 11 декабря. Этот мультиформатный проект объединяет представителей органов власти и бизнеса, отраслевых экспертов и представителей общественных организаций, студентов и разработчиков. В программе - мероприятия для предпринимателей, работников контрактных служб и других участников закупочной деятельности.

Проект направлен на построение прозрачной и отрытой коммуникации между всеми участниками рынка, адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города. Об этом рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, Дни московской конкуренции позволят взглянуть на её развитие с разных точек зрения, обсудить перспективы и возможности оптимизации закупочной системы Москвы и развития конкурентной среды.

Проект откроет панельная дискуссия на тему: «Развитие системы закупок в условиях новых вызовов». Спикерами выступят эксперты системы московского и федерального госзаказа, а участниками – заместители руководителей органов исполнительной власти города, которые курируют ведомственные закупки.

Второй день будет посвящен поставщикам – они примут участие в конференции «Закупки Москвы как эффективный инструмент развития бизнеса». Участники обсудят систему городских торгов, в том числе закупки малого объема, меры поддержки бизнеса, особенности исполнения и изменения контрактов в период санкционного давления, актуальные финансовые инструменты для участия в закупках. Как отметил Иван Щербаков, важной частью проекта станет награждение в тот же день 15-и компаний званием «Поставщик Правительства Москвы».

Конференция на тему: «Эффективное проведение закупок заказчиками города Москвы в меняющихся условиях» для работников контрактных служб и заказчиков пройдёт 9 декабря. В этот же день стартует финальный трехдневный хакатон серии Tender Hack. Участникам форума будет предложено разработать систему аналитики и прогнозирования итогов котировочных сессий на Портале поставщиков. Для участников проведут мастер-классы на тему закупок.

Консультантами выступят эксперты Портала поставщиков, столичных департаментов по конкурентной политике и информационных технологий, а также электронной торговой площадки «Росэлторг».

«Дни московской конкуренции» планируется сделать ежегодным проектом.

