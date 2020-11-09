Сергунина: В столице проанализируют лучшие бизнес-практики в сфере FoodTech
Предпринимателей из Москвы приглашают на паблик-ток о технологиях в ресторанном бизнесе и ритейле, который состоится 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечает, что ведущие игроки рынка и эксперты расскажут о своем опыте и проанализируют новые тренды, начинающие предприниматели смогут получить обратную связь.
Стартапы соревнуются за звание лучшего бизнес-решения, а победителя конкурса включат в городскую программу тестирования инноваций.
Всего в конкурсе примут участие 17 проектов. В жюри войдут эксперты в области ресторанного бизнеса и разработчики FoodTech решений: основатель сервиса “Кухня на районе” Кирилл Родин, директор по инновациям Х5 Retail Group Иван Мельник, генеральный основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев и другие.
Участие в паблик-токе бесплатное, требуется только предварительная регистрация.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 498 / сут.
Умерли
30 537+286 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+11 492 / сут.
- Байден решил ввести масочный режим во всех штатах
- СМИ: Срочник под Воронежем застрелил двоих сослуживцев
- Памфилова устраивать каникулы для школьников во время многодневного голосования
- Ученые назвали ошибочными половину тестов на COVID-19
- Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала осени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru