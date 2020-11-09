Сергунина: В столице проанализируют лучшие бизнес-практики в сфере FoodTech

Предпринимателей из Москвы приглашают на паблик-ток о технологиях в ресторанном бизнесе и ритейле, который состоится 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечает, что ведущие игроки рынка и эксперты расскажут о своем опыте и проанализируют новые тренды, начинающие предприниматели смогут получить обратную связь.

Стартапы соревнуются за звание лучшего бизнес-решения, а победителя конкурса включат в городскую программу тестирования инноваций.

Всего в конкурсе примут участие 17 проектов. В жюри войдут эксперты в области ресторанного бизнеса и разработчики FoodTech решений: основатель сервиса “Кухня на районе” Кирилл Родин, директор по инновациям Х5 Retail Group Иван Мельник, генеральный основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев и другие.

Участие в паблик-токе бесплатное, требуется только предварительная регистрация.

